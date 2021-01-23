有睇開NBA嘅大家，都會覺得入樽唔係咩新鮮事，之但係有個美國高中生入樽就令人個心都離一離。當地時間禮拜五，一場由Ramsay High School對Carver High School嘅高中生籃球比賽，當時六呎一吋，重221磅嘅Keshawn Murphy接應隊友Alley-opp，唔知係咪大力得濟，入樽之後，成個籃架就即時跌咗落嚟，搞到險象環生，好彩冇人受傷，而比賽都即時終止要擇日再戰。

不過值得留意嘅係，今年就中學畢業嘅Keshawn Murphy已經獲密西西比州立大學取錄，即將進軍NCAA。Keshawn Murphy未為大學出戰就已經得到教練賞識，話佢似湖人前鋒AD，相信佢係明日之星呀，咁大家不妨留意吓啦。

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