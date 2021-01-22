周六英足盃第四圈有多場賽事上演，英超球隊韋斯咸會主場迎戰英甲的唐卡士打。「槌仔幫」近期各項賽事收穫四連勝，狀態不俗，不過球隊攻力不算強，這四場勝仗也只能小勝對手。對手唐卡士打雖只是英甲球隊，不過近況正佳，此役作客相信不會大敗，主隊讓球半/兩球實在太多，寧博下盤。

上一圈賽事韋斯咸作客非聯賽球隊史托港，要鬥至最後階段才靠後衞奇治戴臣打破僵局，以一球小勝對手晉級。雖然槌仔幫自12月0:3不敵車路士後就一直保持不敗，不過球隊最近5戰只取得5個入球，即使前線有今季合共攻入10球的米查利安東尼奧及查洛保雲，但槌仔幫一向非擅攻球隊，而且預計領隊莫耶斯會進行輪換，這兩位射手不一定會正選登場，單靠賓華馬、耶莫蘭高及蘭仙尼這幾位進攻球員，相信進攻上難有大作為。

對手唐卡士打上一圈作客擊敗英冠的布力般流浪，對方該場20腳射門也無法攻破唐卡士打的防線，最近8仗只輸過1場。雖然1月份有中場祖殊森斯租借期滿回歸修咸頓，不過此子今季於聯賽只入過一球，反而取代其位置的奧簡阿比爾，今季已經有九球進賬，此前作客2:1戰勝史雲頓更梅開二度，腳風甚順。加上今場作客必定會以守行先，打反擊反而可以獲得更多入球機會，因此有機會繼續爆冷。

同日另一場，英冠榜首的諾域治作客挑戰英冠中游班士利。作為英冠一哥的「金絲雀」踏入新年後取得全勝，加上往績上鬥班士利並不輸蝕，今場相信可以輕鬆晉級，讓平/半捧上盤。

文：王杰