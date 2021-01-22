【名家足路】

【對決場次︰ＡＣ米蘭vs阿特蘭大】

上個禮拜六嘅德甲陷入咗和波怪圈，嗰晚6場波竟然開咗5場和局，就連近期好強勢嘅多蒙特都贏唔到，小弟推介嘅RB萊比錫亦同禾夫斯堡打和，可惜萊比錫要讓波，所以上個禮拜小弟輸咗畀一哥。今個禮拜一於轉吓口味，揀咗場意甲大戰嚟打牙骱，睇吓小弟揀嘅AC米蘭，可唔可以幫我贏到盧卡東尼。

老實講，小弟季前一直唔睇好呢隊AC米蘭，個教練皮奧利又唔係咩出名有料教頭，今季頂多咪爭吓歐洲賽資格。季初一路贏嗰陣，小弟都認為只係賽程靚踢出氣勢，點知成39歲嘅伊巴謙莫域又真係交到貨，贏吓一場又一場，咁小弟又開始細心睇吓呢隊波，發現早前就算伊巴傷咗，班後生仔贊斯侯治、巴謙戴亞斯、沙利麥卡斯又真係踢得唔錯，就連上季好廢嘅拉菲爾利亞奧，今季都醒神晒！最估唔到係嚟到1月，佢哋嘅氣勢仲仍然未斷，上場就算有兩大主將迪奧靴南迪斯同查漢奴古確診武肺缺陣，佢哋又可以靠復出嘅伊巴入兩粒贏波，可能呢啲就叫做冠軍相。今仗仲有列比錫、拉迪高歷同迪奧靴南迪斯踢得㖭！

對手阿特蘭大唔係唔好，不過佢哋嘅進攻核心艾真度高美斯同教練加斯柏連尼鬧不和被雪藏，攻擊力始終冇上季咁癲，上個禮拜對住下游嘅熱拿亞，就已經入唔到波，周中對烏甸又開波廿幾秒就失波，亦睇得出佢哋後防都幾唔集中，加上佢哋少米蘭一日休息，攻守有漏洞仲想作客聖西路攞威？平手盤梗係揀有冠軍相嘅AC米蘭。

文：尊嘉

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。