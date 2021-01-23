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港超聯去年11月底因武肺疫情第四波而停擺，球隊停操停賽近兩個月，至今復操無期，而近日有不同人士及組織先後發聲，昨晚「撐場大聯盟」登出多個球迷組織、現役港超聯球員及教練等持份者聯署，公開呼籲政府讓球隊復操復賽，本地著名體育評述員李德能亦在其社交平台貼文「聲援」，他指政府對特定工種產業，向來彈性處理，不過，對體育「好強硬」。

港超聯職業隊停操停賽個多月，球隊只能在有限制下維持訓練量，球隊、球員叫苦連天，但政府似無視業界的困境，而近日不斷有業內人士發聲，希望政府可以作出實質回應。

李德能在「撐場大聯盟」聯署刊出後，在其社交平台貼文指:「年宵花市，唔搞又搞，嘩然之聲不絕於耳；花農力爭，絕對理解，始終一年生計，真係生死猶（攸）關。今次事件，最能凸顯政府嘅潛意識，並無認真將體育視為產業。」

他表示:「防疫為重，當然無錯。但政府對特定工種產業，向來彈性處理。不過，對體育，好強硬。成個體育產業，相信從業員唔會少過鮮花業，近一年啦，何嘗唔係一年生計，生死猶（攸）關？使用運動設施，有好多彈性做法，不礙防疫。」

他又問政府，「點解有啲產業，明知有風險，都准，但體育運動界，要百分之百，唔准？點解唔可以傾傾，諗諗辦法呢？或者，真係會有啲唔得，但一定有啲得。體育界，出名好相與，但反而無得傾。」

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