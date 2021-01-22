武肺疫情反覆，日前外媒引述消息指日本當局認定東京奧運勢要取消，港隊羽毛球一哥伍家朗指奧運能否舉行對其心態影響不大，他現於泰國閉門出賽，他表示即使疫情下照辦大賽，運動員亦要面對前所未見的心理壓力。

疫情拖累全球體壇，原定去夏舉行的東奧本延至今年7月，惟英國《泰晤士報》引述日本執政聯盟高層消息，指日本政府私下認定因武肺疫情持續，將取消今年東奧。疫情不絕，儘管疫苗問世，短期內也無助解決困境，穩奪東奧入場券的伍家朗表示消息傳出後心態變化不大，「就算有沒有奧運都要keep住訓練同比賽，不斷去令自己進步，奧運是一個目標，但並非唯一一個目標。」

伍家朗自1月初起飛赴泰國，閉門出戰兩站公開賽和世巡賽總決賽，即使賽會採嚴格防疫措施，包括球手除比賽和訓練外，日常只能留於酒店房間、職球員又要定期接受病毒檢測，依然先後有球員和職員被驗出對病毒呈陽性，伍家朗透露參賽眾人心理備受壓力，「最大挑戰就是大家都要高度戒備，比賽之外，日常都處於極度繃緊的狀態，大家都很小心，很擔心健康問題 。」

除伍家朗，滑浪風帆女將陳晞文及港隊乒乓一哥黃鎮廷亦奪奧運參賽資格，2人皆表示雖然過去1年時常傳出奧運延期或取消的消息，但仍會繼續專心備戰，前者指「我都經歷好多情緒，不過由始至終只要有一絲希望奧運搞得成，我都會全力以赴，作最壞打算，但做最好的準備。」她透露月初曾回歸體院閉門訓練，然而政府相關部門一直不批准風帆隊落水，她們未能以奧運器材訓練，故現時最迫切之事乃恢復正常海上訓練。