本周六英超有場補賽，由阿士東維拉主場迎戰紐卡素，兩軍早前都曾爆發武漢肺炎疫情，然而維拉休戰兩周後，上仗鬥曼城可「夫添」出擊，仍保持季初強勁的戰鬥力；反觀紐卡素自爆發疫情後，攻守兩大主將隊長拿修斯及快馬辛特麥斯明症狀嚴重一直未能復出，「喜鵲」自此10場賽事僅1勝狀態極頹，攻力強勁的維拉今仗隨時送前領隊布魯士一程，維拉今仗讓一球宜捧上盤。（球賽編號：星期六63；now621台明日4:00am直播）

維拉雖然早前爆發武漢肺炎疫情，然而周中回歸英超後首戰，作客近期氣勢如虹的曼城踢成均勢，攻守仍維持一定水準，若非曼城守衞魯賓戴亞斯護空門成功，加上泰朗明斯被洛迪卡斯簡迪處於越位位置從後搶去皮球，在完場前11分鐘才失手，維拉隨時可以終止曼城八連勝的強勁走勢。

事實上，維拉領隊甸恩史密夫亦揚言，球員經歷了兩周未能訓練，回歸後均表現得非常積極，從上仗對曼城表現所見，維拉球員整體水準的確未有受到太大影響。雖然維拉已錄得各項賽事四場不勝，但對手全屬英超Big 6勁旅，較早前曾以3:0大勝水晶宮及西布朗，以他們今季16戰入29球的攻力，要攻破客軍防線並非難事。

反觀客軍紐卡素自上年12月中擊敗了西布朗後，已超過一個月未獲勝，狀態極沉之餘該隊近7場只攻入1球，射手哥林威爾遜入球能力不如季初，昔日般尼茅夫好拍檔賴恩費沙，加盟喜鵲後更失去昔日助攻能手的靈氣，其餘攻擊球員如米基爾阿米朗、祖連頓等球員把握力甚差，辛特麥斯明中武肺後又一直未能夠復出。

布魯士成被炒次熱門

結果領隊布魯士只好經常排出五後衞陣式，希望能穩住防線求一分，但正所謂「久守必失」，結果攻力疲弱的紐卡素陷入連敗後，曾帶領伯明翰降班、帶領新特蘭及阿士東維拉越踢越沉的「廢帥」布魯士，似乎沒有帶領紐卡素走出低潮的辦法，難怪已被列為英超被炒領隊次熱門，僅次車路士領隊林柏特，今仗作客舊東家隨時再敗一仗收「大信封」，既然客軍士氣及狀態極頹，今仗維拉讓一球宜照捧上盤。

文：尊嘉