祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）靚仔又好波，畀大眾嘅形象亦相當健康，唔少贊助商都想搵佢拍廣告做代言。最近沙特阿拉伯都想邀請C朗成為佢哋國家嘅旅遊大使，仲好識做咁為呢位葡葡牙球星開出一年幾百萬歐元嘅合約，點知C朗居然耍手擰頭。原來佢唔係同錢銀過意唔去，係因為當地嘅人權問題受到很大爭議。

沙特阿拉伯呢個中東國家出名石油蘊藏量超級豐富，淨係靠輸出石油都夠支持成個國家嘅發展，又使咩靠旅遊業，所以當地之前一直都唔批出旅遊簽證。但國家就想向多元化發展，上年起開放畀外國人申請旅遊簽證，舉辦「Visit Saudi」嘅活動畀旅客探索中東。最近就想請埋C朗做旅遊大使，開夠年薪600萬歐元畀佢，即大約成5,663萬港紙一年，包括請C朗過嚟觀光旅行，同埋用佢嘅肖像權嚟做旅遊宣傳。

相信唔少人都好期待探索呢個石油大國，但當地人權問題一直備受爭議，據指佢哋上年十月就曾經肢解過一位同王儲有異見嘅沙特裔記者Jamal Khashoggi，震驚全球，C朗就因為咁拒絕同當地合作。據講沙特阿拉伯都有接觸C朗嘅宿敵美斯，但就唔知呢位阿根廷球星嘅取態如何，兩位球員嘅代表都唔拒絕回應媒體嘅訪問。沙特阿拉伯近年仲想推廣埋體育，上年一月先舉辦過西班牙超級盃，美斯效力嘅巴塞隆拿，都話「我們嚟參賽係因為錢，可見呢個國家係幾大魔力。

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