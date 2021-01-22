在本地球圈超過40年，曾任不同球會領隊及總監，梁守志是球員與班主間的橋樑，領軍生涯遇過不少難忘場面，如大賽前班主帶友人入場、賽前獎金加碼以鼓勵士氣，完場後在更衣室內即場由班主及友人派贏波獎金。

在8、90年代，本地球市興旺，球員捧盃間有驚喜。梁透露，帶領東方及南華踢決賽，曾見證班主與友人於賽前及半場走入更衣室臨場加碼，例如10萬獎金，完場後就拿住現金即場派獎金：「呢啲情況，突然要有十萬八萬現金，為方便臨場出獎金，當年身上經常有十萬八萬放喺袋，如順利贏波，球員可以現場分到加碼嘅特別獎金，老闆都覺得威。」

除助班主派獎金，另一工作是協助初來港的外援適應生活，而帶外援購買手機及出電話卡也是指定動作。當時手機剛面世，Peter說：「外援嚟到，首要當然係去買喺香港用嘅電話同電話卡，我有相熟手機舖，外援到埗後就先幫佢哋處理呢啲問題。」前中國國腳范志毅在90年代初曾助廣東隊出戰省港盃，他所擁有的第一部電話便是作客香港時，由梁守志帶他到銅鑼灣購得。

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