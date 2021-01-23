現於碧咸旗下美職球會國際邁亞密效力的希古恩，近日被一位曾經和他偷情的模特兒爆料，稱這位阿根廷前鋒鍾愛那些污穢的女人。

意大利模特兒費莉娜（Manuela Ferrera）最近上該國電視台出席足球節目時，公開她與希古恩的關係：「我確實有段時間與希古恩一起，但從未訂婚，只是持續了幾個月，我們沒有在一起是因為他本身有女朋友。」

她隨後再爆希古恩的特殊癖好：「他對那些污穢的女人特別喜歡，因為他在床上喜歡做一些下流的事情。」然而，曾與葡萄牙球星哥利斯馬也拍過拖8個月的費莉娜，否認與希古恩開始這段關係時，是這位前鋒效力意甲拿玻里那段時間，反而是他被祖雲達斯外借至AC米蘭的那半年，即2018下半年，難怪這位前鋒當時被外借往紅黑軍團時表現不好，原來被美色迷惑了。

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