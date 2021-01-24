西甲豪門巴塞隆拿今季聯賽戰績不佳，教練朗奴高文認為球隊陣容深厚不足，呼籲球會需要買人挽救球季。然而在武漢肺炎疫情衝擊下，球會資金拮据，巴塞恐無力在冬季轉會窗買人，將目標轉移到季尾合約到期的球星身上。

朗奴高文表示：「我的立場是我們欠缺人手，不過球會的經濟情況受影響下，就算沒有人能夠來投，我會接受並繼續去他，但如果我們想贏得更多就必須簽人。」其中曼城中堅艾利加西亞，據報已經與巴塞達成個人條款，但巴塞主席候選人拿樸迪表示：「我們不能強逼球會立即買人，我們有共識如果一名球員合約即將到期，我們就只會等待，因為現時要買下這名球員，我們就不得不支付轉會費及球員的薪金。」

故轉會資金拮据的巴塞，今個冬窗很可能亦不會作出收購，並將轉會目標投放在季尾合約到期的球員身上，除了曼城中堅艾利加西亞及利物浦中場韋拿杜姆之外，英國《每日郵報》亦指出，巴塞希望能夠在夏天簽入曼城射手阿古路，作為去夏離隊前鋒蘇亞雷斯的代替品，並希望以他與美斯的友好關係，說服美斯繼續留隊。同時巴塞亦希望能與宿敵皇家馬德里，爭簽同樣今夏合約到期、現時效力拜仁慕尼黑的中堅阿拉巴。

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