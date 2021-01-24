周日意甲早場，衞冕的祖雲達斯主場迎戰博洛尼亞，結果正選上陣的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）雖然沒有進帳，但巴西中場艾法美路成功射入加盟祖記後首個入球，加上美國中場韋斯頓麥堅尼下半場頭槌建功，最終祖記以2:0擊敗對手，全取三分後18戰獲得36分，落後榜首的AC米蘭7分但少賽一場。

祖雲達斯今仗開賽便積極搶攻，上半場15分鐘，祖記中場艾法美路禁區頂遠射，皮球省中客軍後衞改變方向入網，射入他加盟祖記後，各項賽事上陣19場後的首個入球，助主隊先開紀錄。隨後祖記繼續搶攻，28分鐘C朗與貝拿迪斯治接連施射，均被客軍門將史高盧比斯基擋走；數分鐘後，古達度半單刀機會，惜殺入禁區起腳射高，結果祖記半場只領先1:0。

下半場客軍積極反撲，穆沙巴路及柯蘇連尼先後起腳，均被祖記門將施捷斯尼撲走。戰至71分鐘，祖記右路角球攻勢，美國中場麥堅尼近門頭槌建功，助主隊擴大比數至2:0。隨後C朗左路傳中，麥堅尼近距離施射，竟被客軍門將史高盧比斯基用腳擋走；及後拉比奧特與C朗的近距離勁射，再次被史高盧比斯基神勇救走，最終祖記仍憑艾法美路及麥堅尼各入一球，主場以2:0擊敗博洛尼亞全取三分。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！