上周五美國職棒大聯盟（MLB）的前全壘打王漢克艾朗（Hank Aaron）逝世，終年86歲。以黑人身份出戰MLB的漢克艾朗最威水莫過於在1974年打破傳奇球星巴比魯夫（Babe Ruth）的全壘打紀錄，而其生涯打出755支全壘打亦令他曾經成為一代的全壘打王。而就在漢克艾朗離世前的兩周，他剛接種武漢肺炎疫苗，並向黑人表示疫苗極為安全。

漢克艾朗於1954年進入聯盟，加入當時仍在密爾沃基的勇士隊。回顧多年職業生涯，漢克艾朗贏過世界大賽並國家聯盟的ＭVP，另外亦25次入選明星賽。74年已經年屆40歲的漢克艾朗有望挑戰由洋基傳奇巴比魯夫創下的714支全壘打紀錄，當日有超過5萬名球迷入場見證這個歷史時刻。當因為其膚色，準備打破紀錄的期間，漢克艾朗收到大量仇恨信件以及死亡恐嚇，更有兩年球隊必須聘請保鑣保護漢克艾朗的人身安全。

1976年退休的漢克艾朗，職業生涯出賽達3,300場，合共打出755支全壘打，成為MLB一代全壘打王，紀錄33年後才再被打破。而他生涯有2297分打點，仍然是聯盟中的打點王。退休6年之後，漢克艾朗亦以高票入選名人堂。

上周五其效力多年的球隊，現已改名為阿特蘭大勇士隊的主席麥格歷公開其死訊，指艾朗是在睡夢中安詳離世，但未公佈死因。而就在月初，年屆80且為黑人的漢克艾朗獲得優先接種武肺疫苗，當時更宣揚疫苗安全，而且他接種過後感覺不錯。

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