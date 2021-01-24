去年成功戰勝白血病復出的日本天才女泳手池江璃花子，周六在作為今年第一擊的北島康介盃泳賽，以55秒35奪得女子100米自由泳第4名，獲得參加今年4月日本全國賽暨東京奧運選拔賽的資格。不過這位20歲女將強調，自己仍未回復十足比賽狀態。

於19年2月確診患上白血病，並在去年8年復出的池江璃花子，周六在初賽已游出56秒16，達到全國賽的56秒53參賽標準，她同日在決賽進一步將成績改善至55秒35，得到第4名，冠軍則由酒井夏海以54秒48奪得。

曾在18年雅加達亞運贏得6面金牌的池江，在復出時已表明會將目標放在24年巴黎奧運，但她成功取東奧選拔賽資格後，日本國內傳媒均看好她有望出戰今夏的東京奧運。事實上，池江最近已將練習時間，由每周四節加至五節，但今次的成績，仍跟由她保持的52秒79有一段距離。池江強調，自己仍未回復最佳狀態。「這場比賽提醒了我，競賽有多殘酷。我並非着眼於東奧，而是要專注完成手上的任務，繼續默默地努力練習。」她說。「我還未適應復出比賽的環境，所以有點緊張。雖然其他人或許會說我很快、很厲害，但我自己的感覺卻不一樣。展望將來，我希望能夠參加更多比賽，並能自信地說出『我很快』。」

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