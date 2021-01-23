祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）靚仔又好波，畀大眾嘅形象亦相當健康，唔少贊助商都想搵佢拍廣告做代言。最近中東國家沙地阿拉伯都想邀請C朗成為佢哋國家嘅旅遊大使，仲好識做咁為呢位葡葡牙球星開出份超級大合約，點知C朗居然耍手擰頭。C朗搵錢能力強，但肯定唔係逢係有人肯畀錢就乜都應承，呢次冇合作，相信同當地嘅人權問題有關係。

C朗宣傳效力特強

C朗嘅吸金能力同佢球技一樣咁強，喺年初最新公佈嘅數字，佢嘅ig賬號追蹤人數就已經突破咗2.5億，成為全球第一人。據《福布斯》估計，C朗喺ig每發一個有贊助嘅圖文，就可以賺到大約100萬美元（約775萬港元），足見有佢作為代言人，宣傳效力會有幾大。

沙地阿拉伯呢個中東國家，出名石油蘊藏量超級豐富，淨係靠輸出石油都夠支持成個國家嘅發展，又使咩靠旅遊業，所以當地之前一直都唔批出旅遊簽證。但國家近年就想向多元化發展，上年起開放畀外國人申請旅遊簽證，舉辦「Visit Saudi」嘅活動畀旅客探索中東。最近就希望請埋C朗做旅遊大使，開夠年薪600萬歐元畀佢，即係大約成6,000萬港紙1年，包括請埋C朗過嚟觀光旅行，同埋用佢嘅肖像權嚟做旅遊宣傳。

沙地人權問題受爭議

相信唔少人都好期待探索呢個石油大國，但當地人權問題一直備受爭議，就好似2018年10月美國《華盛頓郵報》嘅沙地裔記者卡舒吉因為同王儲有異見，喺當地大使館被殺，屍體仲被肢解，震驚全球。有報道話，C朗正正因為呢方面嘅問題拒絕同當地合作。據講沙地阿拉伯都有接觸C朗嘅宿敵美斯，但就唔知呢位阿根廷球星嘅取態如何，兩位球員嘅代表都拒絕回應媒體嘅提問。沙地阿拉伯近年仲想推廣埋體育，上年1月先舉辦過西班牙超級盃，美斯效力嘅巴塞隆拿都話「我哋嚟參賽係因為錢」，可見呢個國家有幾大魔力。