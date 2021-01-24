港超聯停操停賽兩個月，球會叫苦連天，但政府對此不聞不問。足總董事陳志康表示，足總已將港超聯隔離復賽計劃書交相關部門，但至今未有回應，而決定權始終在政府。

「點解踢波no way，年宵就ok？」進一步打擊體育界，當中足球更是重災區，職業隊只能維持有限度訓練，至今連復操時間表也沒有，各足球學校的訓練班全停，但政府無視足球業界慘況。

前港隊代表、現足總董事陳志康今回應港超聯停操停賽時表示，足總在港超聯暫停後一直有向政府爭取，如何隔離訓練，之後閉門復賽的計劃早已交政府，但因疫情問題，政府一直未有回應。

他說：「足總在去年12月，聖誕節前的董事會討論過如何安全檢疫，以求令到政府覺得方案可行，包括每周一檢，賽前兩日又再檢，另外亦有研究球員往返訓練場地與住所的交通安排等，計劃及報告亦早已交到政府。」他相信參與賽事的職球員經檢測後作賽，受感染風險應比市民到球場逛花市買花為低。

他指出，足總一直有向政府爭取，要做的已做了，決定權始終在政府，而這刻對職業足球來說確實無助，球員、教練及老闆不知道要停到幾時才有機會復操復賽：「如稍後可以復賽，能否在原定六月完成賽季確有疑問，到真的復賽時，是否要更改賽程及賽制，先完成聯賽，再商討調整未展開賽事賽制，這些都是需要研究。」

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！