四名香港划艇代表歷史性躋身下月底世界室內賽艇錦標賽（虛擬競賽形式），包括擁有四個「滑軌」世界紀錄的陳至鋒，他今日在世錦賽亞洲區資格賽划出6分22秒正，以第一名爭得男子輕量級U23 的2000米世錦賽資格，入圍世錦賽還有男子輕量級2000米的趙顯臻及陳迪麟，以及洪詠甄的女子輕量級U23 的2000米比賽，阿鋒期望在世錦賽划出6分20秒以下時間，期望站上世錦賽頒奬台上。

22歲的陳至鋒今日的賽項共有13位艇手參加，只有頭一名可躋身下月23-27日的世錦室內賽，對手來自菲律賓、印尼、沙地阿拉伯及香港，大家在同一時間在自己的國家或地區進行網上虛擬賽，因疫情阿鋒在「封院」的體院參加的U23 2000米比賽，由頭帶到尾的阿鋒被寄予厚望，在留力下以6分22秒正第一名獲世錦賽資格，以前香港未曾有人參加過世錦室內賽，陳至鋒賽前緊張到失眠，上星期要見體院心理專家舒緩心情，他說：「我由2018年起已好渴望參加國際性拉機賽（指室內划艇），但跟我們的水上比賽時間不合，或者在外地訓練，總參加不到，這陣子為挑戰滑軌的世績同今次亞洲資格賽，總會失眠。」

「今日我只給自己五分，自己目標是6分20秒內，但比賽時有點緊張，加上很久沒比賽，心情是又緊張又擔心自己是否跟得上，亦留力在黃昏的500米比賽。」陳至鋒休息約四小時後在500米以1分28秒1取得亞軍，雖未能躋身世錦賽，但他坦言滿意不太擅長的500米的表現；阿鋒由去年12月1日開始在體院集宿集訓沒回過家，上周他曾誇下海口，若入到下月底世錦賽，農曆新年也會留在體院備戰，今日問他是否屬實，他說：「我講得出就做得到，我會跟教練講繼續在體院訓練，媽咪有講過拿團年餸菜給我，但現在疫情仍然嚴峻，不想她冒險，已建議她不要來。」

陳至鋒曾於2018年12月的2000米訓練中划過6分15秒6的香港訓練最好時間，他希望在下月底世錦賽虛擬賽制下划出6分20秒以下：「未來一個月，我會加強自己尾段的爆發力，多做途短訓練及強化肌肉力量。」他已講明未來會先放下挑戰室內划艇「滑軌」的世界紀錄，專心世界賽及未來的東奧亞洲區資格賽。

趙顯臻及陳迪麟在男子輕量級2000米比賽，分別在亞洲區資格賽以6分26秒正及6分33秒7第一及第二名躋身世錦賽，女子組洪詠甄以7分23秒7第一名入世錦賽。

對於東奧眾說紛紜，有機會夾雙人艇出戰東奧資格賽的陳至鋒及趙顯臻不約而同表示：「東奧會否取消，所有人都控制不到，我們可以做是裝備好自己去應付下一個挑戰。」

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