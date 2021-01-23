南華在本地球壇代表性十足，惜這擁有百年歷史的老牌球會在16/17球季後，因高層集中資源於青訓「自降」甲組。梁守志（Peter）於84/85球季，在商人林建岳為足主時成南華領隊，過去三十多年先後四上四落「少林寺」，見證南華與本地球壇興衰，包括95/96球季對快譯通的聯賽總決賽有三萬多名球迷入場，門票收入超過300萬元，完場後收到足總100萬元門票收入支票，亦親身經歷南華第二度降班，當然還有外界始料不及的「自降」。

記者/攝影：曾雁平

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沒有太多人比梁守志更認識南華會。早在84/85球季開始，他已助當年足主林建岳管理球隊。Peter說：「當年離開加山，主要是為乙、丙組球會運作，有天余錦基、黃創山跟林建岳因足總選舉的選票主動聯絡我，完成選舉後，已準備出任南華足主的岳少提出找我幫忙，這次是我管理球隊數十年生涯第一次上山（加入位處加路連山道的南華會故稱上山）。」

第一次：岳少入主南華重振聲威

南華在82/83球季歷來首次降班，但獲足總挽留在甲組，季後棄用名將尹志強、陳懷偉及蔡育瑜等，以何容興及曾英全等替補，配合沙貝加、麥格夫及基夫笠臣等外援，終以第四名完成聯賽。84/85球季，岳少入主南華任足主，決心重振聲威，主力包括黎永昌、余國森、彭錦全及黃文財，還有柏斯堅及麥格夫等外援。

梁守志指南華體育會每季會有一筆錢撥給足球部作班費，當年1季有120萬元，足球部可以選擇一次過領取，也可分期用作班費，既然會方有這些資源，故他開始構思如何善用，當時新界區剛發展不少新樓盤，希望可以幫助球員，便嘗試游說華將，希望他們接納協助他們出資付買樓首期，之後每月扣回。他說：「當年新界的新樓盤首期只需十多萬元，球隊可先助球員付首期，再於每月人工分期扣10,000元；球員有一定獎金收入，加上還款後的工資，能應付日常生活，另外，我都會勸球員有時間就去考的士牌，始終足球生涯不知有多長，未必每個都可以踢到三十多歲；如掛靴後有樓又有的士牌，總算有基本保障，之後可以再想去向。」

第二次：萬人空巷到冰河時期

精工在85/86球季後退出，甲組改行「全華班」，南華接收不少精工球員，更連續三季稱霸港甲，不過，洪祖杭在88/89球季接任南華足主，林建岳決定帶兵下山，借花花會籍組麗新花花延續強隊本色。事實上，當年岳少帶兵下山的消息確實震撼球圈，梁守志回憶當年只有陳發枝、顧錦輝及巴貝利等南華球員未有隨黃文財、賴羅球、黃國安、余國森、張志德及黎永昌等轉會麗新花花，當年麗新陣容雖強，可是短短的三季未能問鼎聯賽錦標。

離開南華後，梁守志助林建岳大搞麗新花花，可是麗新未能如預期般挑戰當時有山度士及陳炳安等主力在陣的南華王者地位，到90/91球季後退出，麗新部份主力如趙俊明、楊健強及李健和等轉到林建名任班主的東方，東方在92/93球季開始橫掃本地球壇，在聯賽將南華殺個片甲不流，還令球市步入小陽春，可是東方在95/96球季便「縮皮」，所謂的王朝短短三季已告一段落。

東方改組青春班，梁守志協助當年如日中天的李健和、鄭兆聰等從東方轉到宿敵南華，南華足主洪祖杭還要梁守志重返南華管理球隊，這是梁第二次上山，亦是時間最長一次，其間經歷30,000球迷入場、聘巴西教練米路為教練、還有改組「全華班」，以及本地球市步入冰河時期。

東方稱霸港甲的三季，梁守志經常被批「牙擦擦寸寸貢」，挑釁對手及球迷，那當然包括南華，Peter現在回想，從帶領東方稱霸，再到東方的宿敵南華工作，當中沒有對錯，始終自己在球隊的角色是總監。「當年決賽前的牙骱戰多數贏，始終只是宣傳，當年是這樣做，但臨場能否勝出，其實要看球隊發揮，我們要設法在賽前先『攞彩』，記者會後會向對方說句不好意思，希望對方理解，用意在於想球迷看得開心，達到市場宣傳需要。」

重返南華對梁守志來說，最風光不是帶隊奪冠，而是95/96球季，當年港甲仿效日職分首次循環，由快譯通對南華的聯賽總決賽，吸引到31,088名球迷入場，打破本地賽事的入場紀錄。「精工、寶路華同南華三強鼎立年代，本地球市興旺，每季都有幾場爆滿，球隊在重要賽事更可分得幾十萬門票收入，幫補班費。」

他續說：「當年對快譯通的聯賽總決賽，賽前協議劃一票價100元，不設劃位，結果有30,000多人入場，收益300多萬，扣除20%場租跟足總抽佣等，球會大概收三分一，賽後要求足總先開一張100萬支票予南華會，拿着這張100萬支票回南華會拍照。」南華在總決賽負0:1，而快譯通奮戰多年，終贏聯賽冠軍且獲百萬元門票收入，名利雙收。

風光過後，球市踏入2000年，受收費電視直播外國足球、球員打假波罪成等種種因素影響，入場人數持續下跌，南華在03/04球季縮減班費改組全華班，李健和、高尼路等離隊，其餘華人主力留隊但大幅減薪，而梁守志因與南華理念不合，故結束在南華的八季總監旅程。

第三次助救命 第四次成污點

實力大減的南華淪為下游球隊，梁守志於04/05球季回歸南華，簽入法圖斯等非洲兵總算護級成功，最終保住甲組席位，Peter季後離隊，可是緊接的05/06球季，南華又再身陷險境，屈服於外界壓力，梁守志又重返總監崗位為球隊救亡，這次是梁第四次回到南華。為護級，南華不惜食言棄全華班，包括引入前國腳後衞張恩華，最後一戰以1:1賽和公民，14場得13分，按例要降班。

梁守志說：「第四次上山協助球隊護級有張恩華加盟，最後一場勝公民就護級成功，但之前一場張恩華領紅牌，對公民要缺陣，他在後防很重要，可惜今次未能帶領南華出生天。」護級失敗的南華獲羅傑承接任足主，並申請留級獲批，亦開始羅傑承重掌南華的年代。

現已是標準流浪首席顧問的梁守志，被問到多次上落南華的感受時說：「最開心是在南華的首兩段時間，最初跟林建岳管理球隊，確實誠惶誠恐，很多東西都不懂，到後來就容易掌握，而體育會本身有好多支援協助。南華降班難免遺憾，球隊降班不能推卸責任，作為管理層要對降班負責，這次是生涯多年來的污點。」南華在16/17球季選擇自降甲組角逐，體育會高層為解決球員與球會尚餘合約，找來梁守志與球員商討解約，故說不上是回巢。