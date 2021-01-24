周日英格蘭足總盃第四圈早場，車路士於主場迎戰英冠的盧頓。雖然藍戰士近況一般，但整體實力仍在對手之上，最終靠射手譚美阿巴謙個人大演帽子戲法，以3:1擊敗盧頓晉級。不過比賽尾段近態低沉的迪姆華拿主射12宴客，信心或進一步受挫。

雖然只是面對英冠對手，但領隊林柏特亦未敢怠慢，派出譚美阿巴謙及近期狀態低沉的迪姆華拿合作攻堅，另外基斯甸普列錫及薛耶治後上支援，而被貶為後備的門將阿列沙巴拿加（kepa）亦難得得到正選機會。

賽前倫敦下起大雪，但未有影響車路士的表現，開波僅11分鐘迪姆華拿接應薛耶治的快開界外球，壓落底線交出禁區內無人看管的阿巴謙，後者隨即起腳成功破網領先。6分鐘後，這位英格蘭前鋒再建一功，接應右閘列斯占士的傳中快對手守衞一步升頂破網，助藍戰士拉開兩球優勢。不過車路士的防守問題依然難解，30分鐘盧頓前鋒佐敦奇勒接應傳中快腳一射，皮球在kepa的手邊入網，客隊亦憑此記入球完半場前追近。

易邊再戰車路士繼續控制局面狂攻，惜普列錫及及美臣蒙特等輪番攻門始終未能拉開比數，反而盧頓偶爾的突擊更具威脅，59分鐘更出現一次黃金機會，但前鋒干歷克的近射被kepa精采撲出。未能扳平之下終被車路士再次攻破，74分鐘阿巴謙門前接應赫臣奧杜爾的傳中撞入埋齋，個人連中三元。尾段車路士有華拿主射12碼被撲出，這位德國前鋒自18年10月後未曾射失過12碼，看來今次宴客對華拿的信心有頗大影響。

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