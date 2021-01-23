周六英格蘭足總盃第四圈，億萬大軍曼城作客鬥英乙的車頓咸，原以為相對輕鬆的比賽，但上半場仍未能打開紀錄，下半場中段更被對手先開紀錄。不過，最後10分鐘有菲爾科頓、加比爾捷西斯，以及費蘭托利斯接連建功，以3:1反勝對手，有驚無險地晉級第五圈。

面對英乙排第6的車頓咸，曼城今日亦派出加比爾捷西斯、菲爾科頓，以及馬列斯等任正選，雖然上半場形勢完全佔優，但藍月始終未能領先。而易邊再戰至59分鐘，更被對手車頓咸成功偷雞。其時這支曼城72位的球隊藉一次界外球，萊特掟出手榴彈，曼城禁區內出現一輪混戰，班捷文文迪未及解圍，被前鋒艾菲美爾快腳射入先開紀錄，亦打破曼城各項賽事長達509分鐘不失球紀錄。

此後曼城大舉壓上，亦換入根度簡及祖奧簡斯路，結果收到效果。81分鐘先有菲爾科頓突破越位陷阱，接應簡斯路的傳中門前射入扳平，此記入球亦是科頓今季各項賽事所入的第9球，為曼城隊中入球最多球員。而僅180秒後，「耶穌仔」加比爾捷西斯禁區接應隊長費蘭甸奴長傳，控定後轉身狂抽入網反先。此時車頓咸已經大勢已去，最終曼城有費蘭托利斯埋齋，以3:1淘汰對手，晉級下一圈鬥英冠的史雲斯。

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