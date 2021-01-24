德國球星奧斯爾已經飛抵土耳其，但他從阿仙奴正式轉會至費倫巴治的交易，遲遲仍未落實。原來費倫巴治這間土超球會正陷入財困，目前已負債超過4.6億鎊，因此費倫巴治主席阿里哥克呼籲球迷，在奧斯爾簽約當日齊發每條價值2英鎊的SMS訊息，以協助球會支付奧斯爾的130萬鎊（約1,378萬港元）年薪。

費倫巴治主席阿里哥克在一份球會聲明中表示：「我們對球迷有一項請求，請繼續支持我們的同時，我們亦需要你們的財政支持。在奧斯爾簽約當日，我將要求你們一同打破一項紀錄，通過發送SMS的活動，可能會收到30萬、50萬甚至100萬條訊息，這種支持對我們幫助很大。」

據報如果能收集到50萬條SMS訊息，以每條價值2鎊來計算，費倫巴治將可以籌得100萬鎊，以協助支付奧斯爾加盟後首年的大部份年薪。

雖然費倫巴治目前負債超過4.6億鎊，但該會仍然視買入奧斯爾，為該會史上最重要的轉會，更可為球會帶來極大的商業收入，事關奧斯爾早前在twitter宣佈會轉投費倫巴治時的帖子，半小時內已被轉發超過10萬次，另奧斯爾前往土耳其的私人飛機，亦被多達30萬名球迷在網上追蹤行蹤，故費倫巴治希望能透過人氣極高的奧斯爾加盟後，能獲得大量球衣銷售及其他商業收益，故球會就算財困仍要堅持收購這名德國球星。

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