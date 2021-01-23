即將重返前球會羅馬效力的艾沙拉維，原本預計在當地時間周六早上抵達球會基地的診所進行體測，但最終未有現身，意大利報章紛紛傳這位剛從杜拜回來的前鋒，缺席體測是感染了武漢肺炎病毒。

艾沙拉維只逗留中超不足兩個球季，就因未能適應決定離開，而且因為他本身與上海申花的合約中，被爆有條款列明可自由身離開，故近日已傳出他與前球會羅馬好事近。這位28歲原定周六早上抵達基地診所體測，但最終沒有出現，即有廣泛報道指他已確診武肺，迫使體測與簽約要延遲，將要等到隔離完畢以及檢測回復陰性，才可再返基地完成手續。

艾沙拉維在對上兩個中超賽季，僅上陣踢了16場比賽，射入1球，隨着中超推出限薪令，加上自己也不太習慣異地生活，因此去年11月當中超完成球季後，已回到羅馬跟操，並透露願意回巢。申花也不願強人所難，實際上已與他解約，只待官宣。

除了艾沙拉維傳確診，羅馬也有兩名職員最近在病毒測試中呈陽性，已被隔離，但未有球員確診，意味不會影響接下來的比賽。

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