上周六宣佈不再執教中超球隊大連人的西班牙主帥賓尼迪斯，有指蘇超的些路迪有意請他接手執教，假如事成，他將會與目前執教格拉斯哥流浪的謝拉特上演師徒對決。

目前回復自由身的賓尼迪斯，立刻與前東家紐卡素與車路士扯上關係，有望再戰英超，不過有指肥賓嘅下一站，將會係蘇嘅些路迪。今季表現失色的些路迪目前已落後榜首的格流23分之多，當中7場和局是球隊失分的主因之一，有指球隊已經對教練連儂失去信心，希望可以由肥賓接手改變現狀。假如事成，「肥賓」就有機會在蘇超與05年一同幫利物浦贏歐聯的謝拉特上演師徒對決。

謝拉特今季帶領嘅格流勢不可擋，上周六的聯賽是謝拉特領軍的第150場賽事，結果球隊在主場大勝羅斯郡5:0，今季聯賽繼續保持不敗，以22勝3和的戰績，遙遙領先第二位些路迪23分。格流在謝拉特的帶領下，今季很有機會破壞些路迪聯賽10連霸的美夢，打破宿敵多年壟斷蘇超的局面。

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