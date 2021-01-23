周六意甲米蘭雙雄同一時段分途出擊，但卻雙雙失分而回。榜首的AC米蘭主場迎戰阿特蘭大，被對手以技術性擊倒，慘敗0:3；而上周精采擊敗祖雲達斯的國際米蘭，則與烏甸尼斯打成0:0平手，痛失兩分。

今仗AC米蘭續有伊巴謙莫域擔正攻堅，而早前證實為假陽性的左閘迪奧靴蘭迪斯亦趕及復出，另外兩位新兵文迪蘇傑及湯姆利均有份入選大軍名單，先列後備。然而，主場出擊的米蘭全無優勢，更在24分鐘先失一球。當時阿特蘭大的左衞位魯賓高辛斯禁區頂傳中，尾柱的中堅基斯甸羅美路擺脫皮爾卡魯魯的防守衝前頂入，助客隊半場領先一球。

易邊再戰，米蘭不單未能追平，更在早段再失球。51分鐘中場基斯爾被指禁區內手肘打到對手的伊歷錫，球證判罰12碼，伊歷錫親身操刀雖然基安盧基當拿隆馬捉到路，但仍未能撲出，令米蘭落後至0:2。此後米蘭換入新加盟的文迪蘇傑，而這位34歲中鋒一入場就有機會建功，可惜被護空門救出。米蘭破蛋不成，77分鐘阿特蘭大再有杜雲沙柏達接應隊友斜直線，單刀之下再一次射破基安盧基當拿隆馬，亦助球隊埋齋大勝3:0。

而國際米蘭周六就作客鬥烏甸尼斯，開波8分鐘前鋒拿達路馬天尼斯接應隊友長傳單刀射入，不過VAR翻看慢鏡後證實這位阿根廷前鋒越位在先，入球被推翻。雖然之後國際掌控比賽形勢，但始終未能建功，最終被烏甸尼斯逼和，未能乘勢反超同日失分的AC米蘭。

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