養成跑步習慣之後，每周都會給自己訂些目標，有時是距離，亦可能是配速，總之盡量讓自己有些東西追趕，否則漫無目的地時快時慢時短時長，很容易會放棄。

自從自己跟自己實施了這種「制度」之後，效果看來很不錯，跑量和時間總算能維持在穩定水平。可是再自律的人都有惰性，當面對睡魔與倦意，在意志不夠堅定的情況下「敗陣」也不是甚麼新鮮事；加上身為自由身工作者，工作不定時，若要數算，藉口比堅持的理由實在多太多太多。

那天是個我該進行長距離慢跑課的日子。公私兩事，俗務纏身；先是忙於拍攝，又要照顧小孩。替兩頭小怪獸洗澡過後，終於等到他們入睡，我立即累得軟攤在沙發上，半點不想動。可是當想到還有跑步目標未完成，不知何解，縱然萬般不情願，我還是匆匆換過跑步裝束就離家 —— 如有股神奇力量驅使般。

好不容易才到達我慣常跑的寶雲道，到起步一刻，我依然感覺到累得要死；除了邊跑邊在內心爆粗之外，又想起今天給自己訂的目標是17公里時，簡直覺得那是世上最遙遠的距離，就跟自己說：「不如跑一半，八公里算啦，今日咁攰，落到街跑已經好叻啦，之後跑多次長課咪得囉。」

但當完成八公里之後我又不捨停步，內心有另一把聲音出現：「既然跑咗八公里，唔爭在跑多兩公里跑夠齊頭啦係咪？」；10公里跑罷，我又跟自己說：「不如跑夠15公里？」

就這樣，在不斷天使魔鬼和魔鬼天使的拉扯撕磨下，不經不覺間，我已經完成原定的17公里了；跟喜歡跑步的朋友分享此事，他們都說這是跑者心領神會的思想鬥爭。跑者之間流行一句半開玩笑式的說話：「落到街當你贏。」這天我成功擊退魔鬼，落了街，也真的把原定的距離完成了；說辛苦很辛苦，但那種超越自我的滿足感實在大得無以復加。滿足無關時間好壞和距離長短，是因為知道自己的意志能夠戰勝惰性。

電影《一代宗師》中有一句我很喜歡的對白：沒有眼前路，只有身後身；對跑者而言，我認為該調整成「沒有身後身，只有眼前路」。沒有「之後補番」，沒有「下次再跑」，你擁有的，就是當下，只要肯跑，就會完成；跑步如是，人生如是。

伍家謙

多媒體工作者

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