就最近「歐洲超級聯賽」的倡議又再升溫，曼城領隊哥迪奧拿呼籲英足總應乘機減少英超和其他各級別聯賽的參賽球隊數目，以提高比賽質素及競爭力。

早在10多年前，歐洲大球會已有意另闢天地，成立「歐超聯」集合所有歐洲最強球隊，取締現時的歐聯賽事。但這兩年，此方案又再浮上水面，《泰晤士報》還透露現有計劃是包含15間「創始球會」，再每年另加5間合資格的參賽球會競逐，形式是計劃分成兩組，每組10間球會，每隊會單季進行18至23場比賽。

哥迪奧拿拒就「歐超聯」的計劃作出任何評論，但認為要先加強國內聯賽，減省一些不必要的比賽：「我有感覺是我們不能失去地方聯賽，但要更明確踢聯賽及英足盃等賽事的意義在哪。我們應該做的，是讓歐洲每個地方的聯賽更強大，減少球隊，減少不必要的冠軍，去改善英甲、英乙甚至英超的水平，以質為本而不是量，減少每個比賽的球隊數目。」

他認為英超本身已有很健全的系統：「要做的是如何將英超變得更『超級』，我們要減少球隊，但不是取消低組別聯賽，這與利益無關，而是讓每個國家覺得擁有自己的聯賽多重要。」

英超成立時的1992/93球季有22隊參賽，至95/96球季減少至20隊，一直維持至今，但5大聯賽中，只有德甲目前得18隊競逐，因此全季賽程也較其他4大聯賽踢少足足4輪比賽。

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