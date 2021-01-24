勇士周六常規賽雖然作客以108:127不敵爵士，被對手取得8連勝，但「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）個人再創下新里程碑。今場投進5個三分球的他，職業生涯累積射入2,562球三分，超越名宿米拿（Reggie Miller）登上聯盟三分榜第2位。現時只是32歲的咖喱仔，生涯有望超越「雷槍」阿倫（Ray Allen），成為NBA史上三分王！

咖喱仔賽前職業生涯三分球已累積射入2,557球，距離三分榜第2位的米拿只是差3球。但咖喱仔今仗上半場已經投進3個三分，追平了米拿的2,560球三分紀錄。下半場開賽不久，他再在右邊底線三分接應祖蒙特格連（Draymond Green）助攻射入三分，生涯累積射入2,562球三分，成功超越米拿登上三分榜第2位。米拿都在Twitter祝賀咖喱仔說：「我坐在家裏最好的位置，看過你很多場比賽，只能說很出色！恭喜你，但工作尚未完成的，Jesus Shuttlesworth（阿倫）正在等候你啊......」小時候就把米拿當作偶像的咖喱仔，賽後更收到米拿和兒子親自祝賀，後者說：「你是很多小孩的榜樣，我這位（兒子）也是。」

咖喱仔目前距離生涯射入了2,973球三分的塞爾特人名宿阿倫，只是差411球三分，以他場均投進4.1球三分的速度，只需要再100場就能超越阿倫。雖然今季常規賽因疫情縮減至72場，而現時勇士僅餘57場，但咖喱仔有望在2021/22球季登上三分榜榜首。值得一提的是，米拿18年生涯用了1,389場常規賽，射入了2,560球三分，但在近年的「大三分時代」，咖喱仔只用了715場就登上第二位，而且32歲的他只是踏入第12個球季。

NBA史上三分榜排名

排名 球員 職業生涯三分球入球 狀態（效力球隊）

1 阿倫 2,973球 已退役

2 史堤芬居里 2,562球 現役（勇士）

3 米拿 2,560球 已退役

4 高華 2,450球 現役（自由身）

5 夏登 2,362球 現役（網隊）

資料來源： NBA.COM

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