今年首個大滿貫賽的澳洲網球公開賽將在下月初開鑼，惟早前的「澳網包機群組」令多位球員需進入隔離。據報當局周日發現機上3位非球員確診者，感染了來自英國變種病毒。而澳洲衞生官員同日亦稱，有一位確診者已被重新分類，目前只有9宗陽性個案，當中確診的球員只有西班牙女將巴杜莎。

澳洲維多利亞州衞生部日前表示，目前有10位澳網相關隔離人員證實確診，但當地衞生官員周日改口稱，其中一位染疫者已被重新分類，因此該群組現只有9宗陽性個案。他們表示，早前已在調查有陽性個案可能是「假陽性」，是確診者康復後體內仍殘留不具傳染性的病毒。

澳網現時有970位職球員於抵埗後，根據防疫政策到酒店隔離，大部份人已進入14天隔離期的第二周，大多球員亦被容許每天外出訓練5小時，但屬於「包機群組」接觸者的72人，就被強制留在房內隔離。早前據報有4位球員懷疑是染疫者之一，但後來只有西班牙女將巴杜莎確認自己確診。她染疫後需重新開始隔離，意味着這位23歲的女單世界排名67位球手，將幾乎沒有時間為澳網備戰，澳網將在2月8日展開。而該群組的9宗陽性個案，據報當中有3位非球員確診者染上了英國變種病毒。

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