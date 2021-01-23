上季完成意甲九連霸的祖雲達斯，今季改由毫無執教經驗的派路領軍，開季成績一般，未計上周六賽果，少賽1場落後榜首AC米蘭10分，10連霸之路難行。作為球隊首席射手的基斯坦奴朗拿度（C朗、圖），在今輪聯賽展開前暫以15個入球排在射手榜首位，不過論入球效率仍不及近期復出的另一老將、AC米蘭前鋒伊巴謙莫域，C朗爭逐首獲意甲金靴仍有阻力。

35歲的C朗在今季意甲上陣14場攻入15球，這位葡萄牙前鋒近年在踢法上有所調整，少了衝鋒陷陣，多了在門前等待機會。在派路帶領下，祖記進攻及防守的表現也有所下滑，現時中場創造力不足，令到前場的C朗不時要獨自搵食。C朗今季平均每場意甲攻入1.1球，以落場時間計每78.8分鐘便入1球，無疑是非常高效的數字。不過他在意甲金靴的競逐卻遇上極強對手，39歲的伊巴謙莫域目前聯賽入球數比C朗少3球，但上陣8場合共624分鐘，即僅每52分鐘便入1球，效率更加高。

AC米蘭今季回勇，首席射手伊巴謙莫域上輪鬥卡利亞里，傷癒復出後首次在聯賽正選披甲便梅開二度，將今季的入球數字改寫至12球，依照現時效率，仍有機會追上C朗。拉素前鋒恩莫比尼及國際米蘭前鋒盧卡古亦有12球進賬，均有力爭奪意甲金靴。

文：王杰