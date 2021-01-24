周六NBA常規賽網隊主場迎戰熱火，今仗是杜蘭特（Kevin Durant、KD）、夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving）「超級三巨頭」合體第二場。三位超級球星同樣走單打路線，但夏登決定犧牲球權，讓出多個進攻機會，他交出12分11助攻下，造就KD和艾榮分別攻入了31分和28分，協助網隊最終以128:124擊敗熱火。

夏登於本月中旬被火箭交易到網隊後，明星控衞艾榮仍因私人理由向球隊告假中，直至上周三網隊作客騎士，三巨頭才是首次合體，但球隊在加時後最終敗陣。周五再鬥騎士，網隊則安排了KD休息，以免他觸傷阿基里斯腱舊患，三人至周六才是第二次合體。

坊間認為三位球星都是以個人進攻為主，一個籃球並不足以分配三人的球權，夏登來到新球會便轉當組織後衛，他整晚只起手投籃8次，出手次數明顯大幅減少，他打了三節後只累積4次出手，是全隊倒數第二少。而三節後他僅靠罰球拿下5分，但已有9次助攻。有夏登的傳送，KD全場出手19次投中11球，艾榮也有17次投籃機會，今場神準射入23分的J夏里士（Joe Harris），14次出手也比夏登多。

面對續有主力占美畢拿（Jimmy Butler）和射手希路（Tyler Herro）缺陣的熱火，網隊輕易取得全場領先優勢，第三節結束時已遙遙領先96:80。不過熱火於第四節單節狂轟42分，艾迪巴約（Bam Adebayo）和鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）共包辦23分，網隊一度被追至113:112。今場相對慢熱、首三節只得10分的艾榮此時挺身而出，個人攻入18分，加上夏登和KD的火力，三人合力助網隊以4分險勝，拿下三巨頭合體首場勝仗，也結束兩連敗頹勢。KD賽後回應跟艾榮和夏登同場合作，他說：「當我們在一場四節的比賽，我們就要挺身而出，做回自己的工作，製造入球。」

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