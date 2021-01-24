繼日本政府否認已內部認定東京奧運今夏將無法舉行的傳聞後，國際奧委會（IOC）繼續和各方合作，致力保住奧運避免取消。據報他們正和世界衞生組織（WHO）商討計劃，研究每位奧運選手參賽前都接種疫苗。

據消息指，IOC將與世衞及科學家召開會議，會議目的是希望世衞加快速度，能讓運動員在國內接種疫苗，而這個計劃此前並未推出。IOC亦與世衞成立的疫苗保障小組Covax緊密合作，他們是一支由疫苗專家組成的團隊，專注負責加快把疫苗運送到發展中國家的工作，以確診不同國家的運動員也得到安全保障。

隨着全球都正努力對抗疫情，據報運動員並無因為要參加東京奧運或者其他因素，能比老弱人士得到更優先接種疫苗的資格。英國奧委會主席Andy Ansom也表示，希望世衞能盡快讓更多奧運相關人士接種到疫苗：「我知道他們會努力推動這項工作，讓越來越多將會前來日本的人能夠接種疫苗，這對我們來說是很重要。」而將在下月初舉行的網球大滿貫賽、澳洲網球公開賽近日亦陷入混亂，72位參賽球手因與確診者同機而被迫隔離，IOC和日本政府必須更謹慎處理，確保東京奧運能安全地舉行。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！