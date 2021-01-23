兩支澳職開季至今仍未嘗勝的球隊在周日交手，由威靈頓鳳凰名義上主場鬥紐卡素噴射機；鳳凰2戰只得1分，不過所遇對手均屬中上游分子，相反陷於財困的噴射機，已經累積四連敗，失球數字亦冠絕澳職，鳳凰有望打開勝利之門，讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期日1；無綫myTV Super901台今日3:10pm直播）

文：牽牛

為配合澳洲與新西蘭抗疫隔離政策，鳳凰暫時未能以威靈頓作為主場，需借用新南威爾士省卧龍崗作為主場及練習基地，揭幕戰已在此場鬥FC悉尼，結果以1:2見負，上仗則因為前鋒阿歷士魯化領到具爭議性紅牌，被FC麥克阿瑟逼和1:1，但兩戰整體表現尚可接受。

鳳凰雙箭頭有料到

陣容上，鳳凰維持上季基本班底，前鋒大衛波爾、中場達域拿等，仍然是攻擊主力，新兵以以色列國腳前鋒希密特最具級數，此子過去效力查爾頓等英冠球隊，與來自英格蘭的波爾合組雙中鋒，雖然踢法簡單直接，不過以水準不高的澳職，已經足夠橫行。

近季鳳凰開季都傾向慢熱，上季開季四連敗，各項賽事計要苦戰至第七場才取得首勝，幸好面對噴射機往績不錯，近6次主場鬥噴射機取得5勝1負，上季亦以2:1險勝，今仗除阿歷士魯化停賽外，基本上可強陣出擊。

噴射機有主力離隊

噴射機除了近況比鳳凰更差，開季錄得四連敗外，球會更面對內憂外患，因原投資者中國的雷曼集團撤資，球會正努力尋求新班主，不過因疫情關係並不順利，也令部份主力如卓比尼斯、艾賓尼伊斯爾離隊，勉強由老將奧當路雲領軍，帶領拿查連尼、科亞基特等小將。可惜整體經驗不足，也犯下不集中等毛病。

上仗主場鬥獅吼，在全場圍攻對手的情況下卻以1:2見負，教練迪恩斯排出三人防線，但保加特、杜普史丹利等中堅卻轉身甚慢，令後防漏洞甚多，4戰已累積7個失球，是澳職之冠，加上仍有拉治蘭積臣、簡達路夫斯基等傷兵，實在看不到搶分希望。今仗鳳凰讓平/半，上盤可取。