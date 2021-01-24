阿士東維拉周六在英超聯賽，藉着奧尼屈堅斯與貝特蘭查奧爾各入一球，於主場以2:0擊退紐卡素，繼續向爭入前四的目標進發，並進一步加重喜鵲領隊布魯士的下台壓力。

在各項賽事合共已連敗3場的維拉，今場踢得相當進取，開賽僅僅13分鐘，奧尼屈堅斯便把握到紐卡素守將法比安舒哈犯錯，頭槌為維拉頂成1:0，結束個人在英超長達9仗的「入球荒」。42分鐘，貝特蘭查奧爾與基亞利殊撞牆後射入，協助維拉將比分拉開至2:0。71分鐘，紐卡素派遣因感染武漢肺炎休戰多時的辛特麥斯明，以及蘇格蘭翼鋒賴恩費沙上陣，入替查維文基路與安祖卡路爾，希望加強進攻火力，但效果並未如理想，喜鵲最終以0:2敗陣。連同今仗在內，紐卡素近10場在各項賽事合共只得3和7負，他們目前以19戰得19分排在聯賽榜第16位，較降班區只高7分，令領隊布魯士承受着巨大下台壓力。至於贏波的維拉則以17戰得29分，以較佳得失球差，壓過同分但分別多踢2場及1場的車路士與修咸頓，升上積分榜第8位。維拉目前僅落後第4的利物浦5分，而且少踢2場，對紅軍的歐聯席位構成極大威脅。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！