艾比迪（Joel Embiid）周六攻入33分，包括在完場前7.2秒射入兩個關鍵罰球，協助76人作客以114:110力挫活塞，連贏3場後以12勝5負，繼續穩居東岸一哥寶座。

雖然活塞目前位處東岸榜末，雙方實力有一段距離，但76人要到第4節初段打成99:88時，才錄得全場首次雙位數領先優勢。活塞之後又再發力，並憑着J格蘭（Jerami Grant）在完場前28.5秒的三分球，追至僅落後108:110。76人後衞賓西蒙斯（Ben Simmon）之後兩個罰球，艾寧頓（Wayne Ellington）隨即又上籃得手，為活塞追成110:112。艾比迪在關鍵時刻兩罰全中，最終協助76人以4分險勝對手。

艾比迪全場20投10中，包括在三分區2投1中，另外17次在罰球線起手入12球，合共得到33分，外加14個籃板球，「賓仔」有20分及7次助攻，T夏理士（Tobias Harris）與薛夫居里（Seth Curry）分別得到17分及14分。

活塞方面，艾寧頓攻入全隊最高的17分，米卡路克（Sviatoslav Mykhailiuk）有15分，J格蘭則有11分及9個籃板球，但並未足以阻止活塞連輸第4場。

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