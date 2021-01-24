AC米蘭周六在意甲聯賽，於主場以0:3慘敗在阿特蘭大腳下，雖然在聯賽榜次席的國際米蘭同日失分，令紅黑兵團得以自11年後，首次在半程19輪後成為「冬季冠軍」，但老將伊巴謙莫域就警告隊友，要盡快尋求反彈。

「我們今仗犯了很多錯誤。我不想找藉口，每一場比賽都要努力才能有好成績，但我們今日卻做不到。」伊巴謙莫域說。「目前最重要的是恢復體力，集中應付下一場比賽。很幸運地，幾日之後又有一場賽事，我們將有機會彌補今日的過失。」

「經過19輪比賽後，我們在意甲只輸掉了2場，其實也不是太差。很不幸，當有那麼多球員缺陣，要以一班經驗較淺的球員頂上時，這是可以理解的。這不是藉口，我們一直很努力，作出了很多犧牲。我們成為了冬季冠軍，但對我來說，這是毫無意義的。我們到目前為止也做得不錯，但最困難的部份現在才開始。」

新加盟的文迪蘇傑，今仗亦以後備姿態上演「地標戰」，伊巴表明非常期待跟這位克羅地亞前鋒合作。「文迪蘇傑並不多言，我有嘗試用斯拉夫語及意大利語跟他打招呼。教練也有問他是否想跟大家講幾句話，但他拒絕了。他不是一個愛說話的人，但這不成問題，他真的很專注。」伊巴說。

AC米蘭周二就會在意大利盃八強，硬撼同市宿敵國際米蘭，至周六又會在意甲聯賽，作客出戰博洛尼亞。

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