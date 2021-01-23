雖然教練施丹因為感染武漢肺炎無緣領軍，但皇家馬德里周六在西甲聯賽，仍然憑着賓施馬獨建兩功，加上卡斯米路與夏薩特各入一球，作客以4:1擊敗艾拉維斯，終止在各項賽事近3場不勝的頹勢。

開賽後15分鐘，卡斯米路便接應卻奧斯在右路開出的角球頭槌頂入，為皇馬先開紀錄。41分鐘，夏薩特後踭傳予禁區頂的賓施馬，這位法國前鋒擺順後一射入網，為皇馬將比分拉開至2:0。上半場進入補時階段，卻奧斯高波吊前，突破越位的夏薩特在禁區內控定後，射入個人今季在西甲的第2球，協會銀河艦隊半場領先3:0。59分鐘，艾拉維斯藉一次罰球攻勢，由祖斯盧辛馬田頭槌攻門破蛋，但戰至70分鐘，賓施馬在禁區左路避過對手後，推大位起腳射入個人今仗第2球，為皇馬鎖定4:1勝局。

「今仗的表現很好，肯定可以提升我們的信心。」賓施馬說。「我們知道每場比賽都不容易應付，所以一直都全力以赴，但遇上對方一心死守，情況就會十分困難。今仗入球停不了，對我們所有人都是一件好事，特別是剛經歷了這樣的一周。」

皇馬在今仗之前的5場賽事只得1勝，上周中更在西班牙盃戰至加時後，以1:2不敵第三級別球隊艾高恩奴。

全取3分後，皇馬目前以19戰得40分，繼續排在西甲聯賽榜第2位，落後少踢2場的馬德里體育會4分。

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