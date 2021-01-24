皇家馬德里周六西甲作客以4:1擊敗艾拉維斯，比利時中場夏薩特今場貢獻1入球1助攻，取得其今季個人第2個西甲入球，協助皇馬終止在各項賽事近3場不勝的頹勢。夏薩特表現似有復蘇，今仗梅開二度的隊友賓施馬也認為，球隊需要他表現出最強的一面。

前年夏天以高達1億歐元（約8.8億港元）轉會費由車路士加盟銀河艦隊的夏薩特，因傷患問題一直未能踢出表現，他上季16場西甲僅得1個入球，被認為不配拿下如此高薪，更常被球迷拿來跟加里夫巴利相提並論，後者轉投熱刺前，在皇馬同被指表現欠佳。今仗是這位比利時中場來投後，第2場單場內貢獻入球和助攻的賽事。夏薩特在上半場補時階段接應卻奧斯傳球，射入今季第2個西甲入球，是他本季內各項賽事第3個入球，他亦為今場梅開二度賓施馬的送出1次助攻，暫時讓確診無法領軍的教練施丹鬆一口氣。

夏薩特今季表現似乎有復蘇的迹象，賓施馬賽後就稱希望對方能保持表現，在西班牙球壇取得成功：「我一直知道球隊的實力，所以我經常想幫助我的隊友，夏薩特在車路士已是位出色的球員，現時在馬德里，他要創造另一個故事，他的狀態很好，越來越好，他很努力訓練，也踢了一場好的比賽，我們需要最好的夏薩特。」皇馬助教兼施丹副手David Bettoni也表示：「夏薩特有個艱難的首季，有一半時間都是受傷了，我們要耐心等候，雖然我們知道（耐性）這東西很難出現在馬德里，他將會每場都踢出最佳水準。」

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