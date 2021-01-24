去年第三度宣佈退役的愛爾蘭「寸嘴格鬥王」麥基格，周日在UFC257賽事的復出第一擊，爆冷輸給美國拳手普利亞，職業生涯首次被技術擊倒（T.K.O）。雖然輸了場比賽，但是無阻麥基格豬籠入水，事關他今場拳賽的酬金據報高達1,800萬英鎊，即大約有2億港幣，平均每秒鐘賺緊4萬英鎊（約42萬港元）！

MMA有名氣的賽事，每場酬金過千萬甚至過億不等，麥基格今次再度復出，據指他行上擂台已經有365萬英鎊酬金落袋。整場比賽連計全球電視和網路直播收視等的收入，這位愛爾蘭拳王最高就可賺到1,460萬至到1,825萬鎊，即等於每分鐘價值240萬鎊，1秒就講緊4萬英鎊！只要未來數周等到收視數字後，就知道麥基格實際收到多少酬金！

不過，對比起麥基格早幾年鬥美國「牛仔」施路尼，那場他僅花40秒便成功T.K.O對方，一場有2,190萬鎊酬金，每秒價值200萬鎊，今次比賽銀碼已經算少啦。

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