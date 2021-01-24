安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）周六一洗最近的頹風，上陣28分鐘便攻入今季個人新高的37分，協助湖人以101:90擊敗公牛，將今季作客戰術改寫成9戰全勝。

在對上5仗每場平均只有17.8分的AD今仗手風大順，半場已得到26分。他最終全場21投14中，包括在三分線外3投2中，另外在罰球線上亦有9射7中，合共得到37分。除此之外，他亦有6個籃板球、3次助攻及2次偷球的高效演出。勒邦占士（LeBron James）今場為湖人貢獻了17分、11個及6次助攻，夏利爾（Montrezl Harrell）與賀頓特加（Talen Horton-Tucker）亦各有10分斬獲。

湖人今仗早早已經發力，半場更領先63:33，雖然公牛在最後兩節發力狂追，可惜仍然無法收復失地。拿維（Zach LaVine）取得全隊最高的21分，外加10個籃板球，C韋特（Coby White）亦有14分，但公牛的3連勝強勢仍要告一段落。

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