周日英超球會阿仙奴宣佈，德國籍中場奧斯爾已正式轉投土超球會費倫巴治，正式結束長達7年半的兵工廠生涯；他的新球會費倫巴治亦隨即證實，32歲擁有土耳其裔血統的奧斯爾，落實來投轉戰土耳其的消息。

奧斯爾在官網表示：「我想感謝球會，帶給我過去7年半的神奇旅程，我一直感覺到球會及球迷難以置信的支持，實在感激不已。我們一起贏得多年來的第一個獎盃，並創造了畢生難忘的回憶，阿仙奴球迷永遠在我心中。」最後奧斯爾還希望球會內每個人，都可以盡力帶領兵工廠重回高峰。

2013年夏天前阿仙奴領隊雲格，以打破球會轉會費紀錄4,250萬鎊的價錢，從皇家馬德里收購了奧斯爾，該季奧斯爾隨即帶領阿仙奴，打破了球會長達9年的錦標荒，贏得英足盃冠軍，結果奧斯爾效力7年半以來，為兵工廠上陣超過250場賽事，期間攻入了44球並交出71次助攻，奠定自己英超其中一名最佳進攻中場的地位，並為阿仙奴贏過4次英足盃錦標，15/16年球季他亦交出了19個助攻，成為該季英超助攻王及阿仙奴全季最佳球員，惜兵工廠最終不敵李斯特城僅獲英超亞軍。

然而，奧斯爾自19年12月奧斯爾在網上發聲，不滿中國打壓新疆維吾爾人後，結果中國中央電視台隨即取消阿仙奴對曼城的直播賽事。奧斯爾亦自從去年3月7日，英超主場以1:0擊敗韋斯咸的賽事，交出最後一次助攻予拿卡錫迪奠勝後，英超便爆發武漢肺炎疫情停擺，去年6月復賽後奧斯爾就一直被眨為後備，未有再為阿仙奴披甲上陣。

今季，奧斯爾更不入兵工廠英超大軍名單，領隊阿迪達雖一直強調是考慮足球因素，但這名球星卻曾暗示自己，是因聲援維吾爾人後受到打壓，最終與球會合約還餘半年的他，無奈在周日要結束與兵工廠七年半的感情，加盟土超球會費倫巴治。

另阿仙奴今季沒有奧斯爾的情況下，目前只排在第11位，與榜首曼聯有多達13分的差距。

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