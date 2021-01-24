英國傳媒報道，西布朗有意在今個轉會窗購入一位前鋒加強攻力，而領隊艾拿迪斯就有意簽下，早前已經與艾納斯解約的尼日利亞前鋒穆沙。

今季要護級的西布朗，隊中的前鋒入球數字偏小，哥林羅賓遜只攻入2球，令艾拿迪斯希望可以增兵加強攻力，而28歲的尼日利亞前鋒穆沙。穆沙2016年加盟李斯特城，當時季前熱身賽曾對巴塞隆拿攻入一球，當時大家都認為他可以在李城發揮得順利，可惜2年間為李城上陣33場只攻入5球，18年更被賣到沙地阿拉伯的艾納斯。

28歲的穆沙為艾納斯贏下聯賽冠軍和沙地阿拉伯超級盃後，在11月就與球會解約，令他回復自由身。有傳狼隊和西布朗都對穆沙非常有興趣，艾拿迪斯更認為此子的速度和把握能力可以幫助球隊搶分。有傳西布朗正為穆沙處理簽證問題，本周內就可以為他進行體測，假如一切順利，穆沙將會簽約到本季季尾。

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