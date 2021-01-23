哥迪奧拿和施丹近年的成功，促使不少大球會以為聘自家球員時代名將，比請「外人」執教更事半功倍，還能傳承球會精神，那怕執教經驗稚嫩，也可以連試用期都省去馬上坐正。這群稱作「球會DNA少帥」代表，不論蘇斯克查、林柏特及阿迪達都先後經歷過低潮，最新一位迷途小羔羊，是上任前連助教都未當過的祖雲達斯新少帥派路，令這支雄霸意甲九年的豪門，今季體會了久久未嘗的憂慮，隨時因此賠上江山；只是，若肯給予時間和耐性等候，又可否慢慢印證當初的決定，才是正確的方向呢？

文：盧卡東尼

即使祖雲達斯剛於上周贏得意大利超級盃，但球隊在今季意甲的演出令不少人擔憂，上輪國家打吡0:2不敵國際米蘭後，未計上周六賽果，目前落後榜首AC米蘭至10分，只排在聯賽榜第六位，10連霸之路響起警號。上季「老婦人」在前帥沙利麾下，踢至第18輪比賽後，當時與國際米蘭同得45分並列榜首；然而到今季由零經驗的派路領軍，目前只得33分，雖然他們比起其他意甲大部份球隊少賽一輪，但比較這2季17輪過後的分數，派路足足比沙利同期少了九分之多。

零經驗派路領祖記失色

誠然，聯賽至今只踢了半程，不能排除祖雲達斯下半季仍有力追上前列球隊，但根基已動搖是事實，昔日霸氣也慢慢失去了。數據最誠實，老婦人今季首循環與目前排名比他們高的五支球隊對壘，竟只贏過一場，要知道這支球隊擁有球王基斯坦奴朗拿度（C朗），隊友也是個個身價不菲，整體實力及質素都高於其他球隊，就算一向被批隊內老化嚴重，也不至於成績和上季差了那麼多；只要想想國際米蘭的更衣室也是一大批老將，卻在對方主帥干地領導下持續進步，就知道老化不能當成藉口，因此要找一個最合理的解釋，甚至在現刻找個罪人，似乎就只能是零經驗的派路了。

前總監莫治最近就評價了派路和老東家：「這是一支不完美的祖記，如果C朗缺陣，他們甚至連克羅托內或賓尼雲圖都贏不了。球隊沒有了個性，派路也找不到戰術上的定位，失去了那種可以在離門16米內可輕易攻陷對手的能力。」不少意大利球評家也指出派路雖然部署有想法，但對對手觀察不夠仔細，經常會排錯陣或用錯人，而臨場應變能力又比較弱，以致一旦開局形勢不對路，就很難扭轉場上局面。

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蘇B上岸林伯阿迪達困境

不過，意大利國家隊主帥文仙尼在國家打吡後，就呼籲大家給派路一些時間：「每個教練初執教都會遇上困境，就算你以前球員時代多輝煌，做教練又是完全不同的一回事，但慢慢地，你就會學習到更多，然後逐漸變好，所以一切都很正常，除非你真的很好運，一開始就能展現出自己的最高水平……」

哥迪奧拿和施丹，就是文仙尼所指這類紅褲子出身教頭的表表者，首任主帥就可以帶領自己的球隊邁向勝利，稱霸歐洲，而且因他倆球員時代就效力巴塞隆拿與皇家馬德里，在自己的崗位上傳承了球會DNA，促使其他球會也想複製這種成功之路，紛紛去考慮那些退役名將前來領軍的可能性，因此近年出了蘇斯克查、林柏特和阿迪達等少帥，全部在率領自家球會前，都沒有令人認可的執教履歷；不過，不是人人都能做哥帥或施丹，以上三位主帥也與派路一樣，都經歷過或現在仍承受着同樣的壓力。

阿迪達上季臨時接手阿仙奴前，只是哥迪奧拿在曼城的副手，從沒有擔任一隊主帥的經驗，卻能助阿仙奴在季尾結束錦標荒，奪走英足盃，然後再在今季前贏得社區盾，讓廠迷一下子充滿憧憬。然而兵工廠在開季不久已失氣勢，一度越踢越頹跌落下游，阿迪達也馬上從「神枱」走下，變成被炒的熱門，及後在聯賽有所起色，一度踢出4勝2和不敗走勢，但在昨日英足盃賽事卻打回原形，作客0:1敗予修咸頓出局衞冕夢碎。

武肺成DNA少帥續命丹

車路士上月初仍屬前四分子，但近8輪聯賽得2勝1和5負，憤怒的車迷已開始遺忘他上季在欠缺資金下，仍為球隊保住前四搶得歐聯入場券的功績。蘇B更是經歷過大起大跌，兩年前取代摩連奴做看守主帥初期，成績優異，當獲得曼聯一份長約後，領軍成績突然急轉直下，至上季仍遭不少人詬病，常斥他應變能力弱及換人太慢等，今季季初大敗給熱刺後，甚至聞到魷魚香，怎料這2個多月的13輪聯賽不敗，紅魔升上榜首，也再沒有人提出要辭退他。

人類很善忘，現實也是殘酷的，尤其在現今講求功利、有錢人當道的速食球壇，幾個月沒有成績，就可能要執包袱。這些「DNA少帥」不能排除是有資質，但共通點或是心態上根本未準備好勝任此位置，導致水平不穩定，面對壓力時也未必能應付自如，在球員面前暴露了弱點，失去威信。不過，如今在武漢肺炎的環境下財政緊絀，球會動輒換帥怕沒有錢賠，落決定時變得相當謹慎，觀乎今季四大聯賽中，英超、西甲及意甲的換帥頻率都明顯有下降趨勢，其中英超僅得西布朗一隊換帥（見附表），或者如今的情況反成了這些「DNA少帥」的續命丹，令球會給予他們更多時間去為自己平反。