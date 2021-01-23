網隊上周五在收起了杜蘭特（Kevin Durant）的情況下，作客以113:125不敵騎士，於K艾榮（Kyrie Irving）復出後錄得兩連敗。

網隊上周三與騎士激戰至兩次加時後，以135:147敗陣，全場上陣50分鐘的杜蘭特，在上周五之戰獲安排休息，以免觸傷阿基里斯腱舊患。不過在這位明星前鋒缺陣下，K艾榮今仗為網隊貢獻了38分及5次助攻，「三巨頭」的另一成員夏登，則有19分、11次助攻及5個籃板球。可惜的是，網隊除了他倆外，就只有得到11分的卡巴洛（Timothe Luwawu-Cabarrot）及13分的謝夫格連（Jeff Green）得分上雙。

騎士方面，披上昔日艾榮離隊前的2號球衣，上場攻入42分的薩斯頓（Collin Sexton），今仗亦有全隊最高的25分及9次助攻，杜蒙特（Andre Drummond）有19分及16個籃板球，倒戈的J阿倫（Jarrett Allen）有19分，拉利蘭斯（Larry Nance Jr.）也有15分及10個籃球隊。值得留意的是，騎士今仗的籃板球數目，以50:29大幅拋離網隊，成為勝負關鍵。

另外，繼上周三在塞爾特人身上攻入42分後，艾比迪（Joel Embiid）上周五又取得38分及11個籃板球，領76人主場122:110擊敗綠軍，雙殺對手。

在上季季後賽東岸首圈遭綠軍直落四場掃走的76人，雖然日前已成功擊敗對方一雪前恥，但今仗打來仍然相當有「火氣」，除了艾比迪光芒四射外，T夏理士（Tobias Harris）亦有23分及8個籃板球。這位前鋒全場上陣41分鐘12投10中，包括在三分線外三投全中，手感火熱。因為感染武漢肺炎而休戰七場的薛夫居里（Seth Curry）已重返戰陣，並與賓西蒙斯（Ben Simmons）各得15分。

塞爾特人方面，J布朗（Jaylen Brown）在塔圖（Jayson Tatum）繼續缺陣下，取得全場最高的42分及摘下9個籃板球，史馬特（Marcus Smart）與K獲加（Kamba Walker）亦分別有20分及19分進賬，但仍無法阻止球隊連輸三場。

文：華弟