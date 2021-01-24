上季完成意甲九連霸的祖雲達斯，今季改由毫無執教經驗的意大利教練派路領軍，開季成績一般，現時少賽一場落後榜首AC米蘭10分，衞冕之路難行。作為球隊首席射手的基斯坦奴朗拿度（C朗），在今輪聯賽展開前，暫時以15個入球排在射手榜首位，不過論入球效率仍不及近期復出的另一老將，AC米蘭的伊巴謙莫域。C朗爭逐首獲意甲金靴，仍有阻力。

35歲的C朗在今季意甲上陣14場攻入15球，雖然狀態未有太多下滑，不過這位葡萄牙前鋒近年在踢法上難免有調整，少了衝鋒陷陣多了在門前等待機會。在派路帶領下，祖記進攻及防守的表現也有所下滑，現時中場創造力不足，令到前場的C朗不時要獨自「搵食」。

C朗今季平均每場意甲攻入1.1球，以落場時間計每78.8分鐘便入一球，無疑是非常高效的數字。不過他在意甲金靴的競逐卻遇上極強對手。39歲的伊巴謙莫域老而彌堅，雖然目前聯賽入球數比C朗少3球，但上陣8場合共624分鐘，即僅每52分鐘便入一球，效率更加誇張。

AC米蘭今季回勇現時排在意甲榜首，首席射手伊巴謙莫域上輪鬥卡利亞里，傷癒復出後首次在聯賽正選披甲便梅開二度，將今季的數球數字改寫至12球。這位瑞典老將在今季聯賽只得1場無法取得入球，依照現時的效率，仍有機會追上C朗。除了伊巴外，拉素前鋒恩莫比尼以及國際米蘭前鋒盧卡古亦有12球進賬，今季意甲金靴應該會由這4位球員爭奪。假如祖記成績繼續未有改善的話，相信C朗征戰意甲賽場的第三季，依然會繼續與金靴無緣。

伊巴在今季意甲每52分鐘便入一球，但這效率卻非無人能及；阿特蘭大前鋒路爾斯梅利爾，在今季正選機會不多，今輪聯賽前16次意甲上陣，佔10次是後備入替，因此總上陣時間僅544分鐘比伊巴更少，但卻能為球隊貢獻11球，即每49.5分鐘便入一球，非常出色。

意甲射手榜

基斯坦奴朗拿度

效力球會：祖雲達斯

上陣場數：14場

入球（12碼）：15球（4球）

場均入球：1.1球

平均入球時間：78.8分鐘

伊巴謙莫域

效力球會：AC米蘭

上陣場數：8場

入球（12碼）：12球（3球）

場均入球：1.5球

平均入球時間：52分鐘

恩莫比尼

效力球會：拉素

上陣場數：16場

入球（12碼）：12球（3球）

場均入球：0.75球

平均入球時間：106.9分鐘

盧卡古

效力球會：國際米蘭

上陣場數：17場

入球（12碼）：12球（3球）

場均入球：0.7球

平均入球時間：103.7分鐘

路爾斯梅利爾

效力球會：阿特蘭大

上陣場數：16場

入球（12碼）：11球（1球）

場均入球：0.69球

平均入球時間：49.5分鐘

數據截至今輪聯賽之前

資料來源：transfermarkt.com

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