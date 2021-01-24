祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特本月初證實感染武漢肺炎，他在自我隔離兩周後，球會證實這位荷蘭中堅已經康復，並被列入祖記周日意甲主場鬥博洛尼亞的大軍名單。

迪歷特於本月8月確診武漢肺炎，成為祖記繼巴西後衞阿歷士辛度和哥倫比亞中場古達度後，近日隊內第三名染疫的球員。幸好他隔離兩周時間後已告康復，並通過了所需的檢疫程序以及得到醫療團隊批准，能夠回到球場比賽。

祖雲達斯發表聲明表示：「迪歷特已進行所需的病毒檢測，兩次核酸檢測都呈陰性，已經康復了，不需再留在隔離區。他會隨大軍在J酒店（球會酒店）集合，也會被列入周日主場鬥博洛尼亞的賽事。」21歲的迪歷特今季為祖記上陣9場意甲，暫時未有取得入球。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！