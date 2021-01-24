去年6月宣佈第3次退役的愛爾蘭「寸嘴格鬥王」麥基格（Conor McGregor），周日在阿布札比舉行的UFC257賽事，進行再度復出第一擊，結果爆冷不敵美國拳手普利亞（Dustin Poirier）。這是麥基格在職業生涯內首次被技術擊倒（TKO），他已表明會捲土重來。

麥基格在14年9月，曾經技術擊倒普利亞，恰巧該仗亦是對方首次在MMA擂台被TKO。雖然已休戰多時，但外界賽前普遍看好麥基格今仗同樣可以輕鬆勝出。這兩位同樣已32歲的拳手，在接戰首回合大部份時間都在鐵籠邊角力，但麥基格稍微佔得上風。普利亞在第2回合加強攻勢，麥基格頭部連中多拳後不支倒地，拳證隨即終止比賽，普利亞獲判勝出。

雖然大熱倒灶，麥基格仍然盛讚對手表現出色，並揚言要東山再起。「他的踢腿很厲害，我的腳受不了。我必須重整旗鼓，捲土重來，這就是我之後會做的事情。」麥基格說。「我很失望，這真的很難接受，我只想返回酒店跟孩子們一起，好好整理一下自己。

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