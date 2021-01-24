曼城周六在英格蘭足總盃第4圈，在飽吃驚風散的情況下，於最後10分鐘內連入3球，以3:1反勝英乙球隊車頓咸。為藍月亮攻入扳平一球的菲爾科頓，賽後獲得領隊哥迪奧拿大讚，英格蘭名宿舒利亞更指這位20歲新星的踢法，甚有加斯居尼與史高斯的影子。

「科頓的狀態很好，而且充滿信心。」哥迪奧拿說。「他在門前的表現相當冷靜，在作客史丹福橋（對車路士）時，他也藉着類似的機會入了一球。他真的踢得很好。」

菲爾科爾開季至今在各項賽事上陣25場，合共已攻入9球，成為曼城的首席射手，他表示希望能夠一直保持強勢。「沒有甚麼比入球更好了，我很喜歡這種感覺。我最近取得很多入球，表現亦很好，但其實狀態很容易就會滑落。我希望能夠一直進步，世上最好的球員，都是相當穩定的。」

舒利亞就指，菲爾科爾的踢法令他想起英格蘭的舊隊友加斯居尼與史高斯。「我有幸曾在英格蘭國家隊，跟作為其中兩位最偉大中場的加斯居尼與史高斯合作。」舒利亞說。「（科頓）有些傳球與運球都很像加斯居尼，還有（史高斯）長傳的能力。作為一名前鋒，不斷走位時最希望就是隊友有這種能力找到你。」

連同今仗在內，曼城在各項賽事合共已連贏10場，他們對上一次造出這樣的佳績，已經是在17年8月至10月間，錄得11連勝強勢。

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