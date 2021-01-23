RB萊比錫周六在德甲聯賽，作客爆冷以2:3不敵在聯賽榜排尾二的緬恩斯，隨時再被榜首的拜仁慕尼黑進一步拋離。

開賽後15分鐘，沙比薩在蛾禁區眉月頂勁射中楣彈出，伏兵門前的泰拿阿當斯成功「執死雞」，為RB萊比錫領先1:0。24分鐘，緬恩斯在前場右路一次死球攻勢，杜明歷克哥亞的頭槌攻門被門將擋出不遠，後上助攻的尼亞希迪快腳補中，為主隊追成1:1平手。30分鐘，侯斯頓保藉對方守將頭槌解圍失誤，在門前心口控定皮球後射入，萊比錫領先2:1。5分鐘後，貝爾接應左路角球頂槌攻門，尼亞希迪在門前再補一腳，再為緬恩斯扳平2:2。易邊後5分鐘，緬恩斯的丹尼達哥斯達沿右路快放落底線傳中，並由李安度巴列奴在近柱窄角度射入，反超前3:2。主隊最終成功保住領先優勢完場，結束近10場在各項賽事合共只得4和6負的頹勢，拿下今仗第2場聯賽勝利。

同日，禾夫斯堡憑着保迪巴古在上半場35分鐘的入球，作客以1:0小勝利華古遜。

聯賽榜形勢方面，萊比錫全失3分後，以18戰得35分排第2，落後少踢1場的拜仁4分。不過，拜仁周日將會作客出戰榜尾的史浩克04，有機會進一步擴大領先優勢。18戰得32分的利華古遜，則憑着較佳得失球差壓倒同分的禾夫斯堡，排繼續在第3位。

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