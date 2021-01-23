周日英足盃第四圈焦點曼聯主場鬥利物浦，事隔一周再度上演雙紅會。紅魔近四場不敗，更成功保住榜首位置；相反紅軍近6場只贏1場，而且球隊近期攻力疲弱。近年對賽曼聯於奧脫福均成功保持不敗，今勢必乘死敵低潮再加一刀，故平手盤撐曼聯。

文：亨少

上周日兩軍對碰，雖然比賽中主場的利物浦相對主動，但大部份攻勢均未能威脅曼聯大門。相反曼聯的突擊更見威脅，尾段更有般奴費南迪斯（B費）及保羅普巴近射，幸好門將艾利臣比加有神勇演出，紅軍才成功保不失。但從比賽可看到，雙方實力已比過去為接近，論近期狀態與表現更加是紅魔佔盡優勢。

紅軍啞火金身被破

上周三英超曼聯作客富咸，雖然球隊早段先落後，但及後靠卡雲尼扳平，加上下半場普巴射入世界波反勝。這位法國中場近期比賽態度有所改善，更在B費近期狀態有所下滑時接過中場核心位置（見另文）。此外，上周日防守穆罕默沙拿表現出色而受到讚賞的勞基梳爾料會繼續擔正，而上周中有「士哥」的卡雲尼或取代近期狀態一般的安東尼馬迪爾任正選前鋒攻堅，相信紅魔攻力會比上周日為好。蘇B在賽前表示會作出一定程度的輪換，不過利物浦自2014年後就未曾於奧脫福贏過曼聯，加上近期狀態一般，今仗可看高主場的曼聯一線。

利物浦持續狀態低迷，上周四聯賽主場迎戰般尼，攻足大半場之下仍未能取得入球，最終更在完場前被罰12碼，最終以0:1敗陣，聯賽主場長達68場不敗走勢告終，對士氣相信有一定打擊。

高普有熱刺後顧

攻力問題困擾這支去季英超冠軍，球隊近五場比賽除了對派出全青年軍出戰的阿士東維拉成功取得入球外，其餘賽事均未能入球。

紅軍領隊高普在上仗收起沙拿及羅拔圖法明奴，今仗料兩人會重返正選陣容，不過狀態恐怕仍與最高水平有一段距離。一向對紅軍進攻極為重要的兩閘近期表現雖然賣力，但傳中質素一般，其中右閘阿歷山大阿諾特不論狀態及體能表現都屬近年低谷。再者，紅軍在這場迎戰曼聯後，馬上便要回到英超賽場惡鬥熱刺。相比之下，若紅軍於聯賽再有任何閃失的話，隨時連保住前四席位亦困難，有所顧忌之下或被死敵淘汰出局。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。