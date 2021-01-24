巴西戰舞（Capoeira）係一個咩概念呢？嗱，大家唔識唔緊要呀，今集就搵咗冠軍級人馬示範畀大家睇！13歲嘅日本初中生Akari早前第一次成為U14女子世界冠軍，仲話未來會繼續參戰喎，咁就有請Akari出場啦，去片！
----------------------------
時勢艱難，有問題即管開聲！
經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！
立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa
推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多
英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！