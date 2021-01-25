周日英足盃曼聯在主場以3:2擊敗利物浦晉級，不過陣中28歲英格蘭中場連格，卻沒有入選大軍名單之一，要留在曼聯的卡靈頓訓練場，與一些邊緣球員一同接受操練。

有見及此，英媒指出韋斯咸領隊莫耶斯，希望能解決連格現時沒有上陣時間的困境，希望能夠以租借方式，讓這名中場加盟槌仔幫。事實上，莫耶斯雖然在13/14年球季執教曼聯時，就曾經與連格合作過，但隨後連格卻被莫耶斯外借至伯明翰及白禮頓效力，當連格重回曼聯時，莫耶斯已被曼聯辭退。

除了韋斯咸之外，據報其他英超球會如紐卡素、西布朗，甚至意甲的國際米蘭或法甲的尼斯，都有意借用連格。至於韋斯咸除了相中連格之外，據報亦希望能借入連格的曼聯隊友班頓威廉斯，不過紅魔鬼未必會願意放走這名年輕後衞。

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